La dynamique M&A est portée désormais davantage par les Corporates et le Smid-Cap

Après un début d’année 2023 très actif, le volant de transactions des fusions acquisitions a connu un fléchissement, pour atterrir à un niveau proche de celui de 2018. Prix insuffisants, inflation, hausses des taux, conflits géopolitiques…ralentissent la frénésie d’achat de ces deux dernières années et la part des deals abandonnés ou repoussés a eu tendance à augmenter. Heureusement, certains secteurs et segments semblent avoir leur propre dynamique et pourraient d’ailleurs offrir un rebond à l’activité en 2024. Retour avec 9 spécialistes sur les tendances observées et surtout à venir.



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form