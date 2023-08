La dynamique transactionnelle se poursuit dans la transition énergétique

Alors que le mix énergétique français dépend encore à plus de 60% des énergies fossiles, les acteurs économiques multiplient les projets d’énergie renouvelable et entament une phase de décarbonation sans précédent sur le territoire français. Pour Jean Pisani-Ferry, la France devrait dépenser 75 Md€ par an pour avoir une chance d’atteindre les objectifs climatiques 2030/2050 ou du moins s’en approcher le plus possible. Mais si l’accélération est réelle ces derniers mois, les environnements micro et macroéconomique retardent certains projets. État des lieux avec neuf acteurs clés du marché.



