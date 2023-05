La formation : Levier de création de valeur

Par Caroline Chemel et Nicolas Cosson, directeurs Associés, Azulis

Nouveaux enjeux, nouvelles technologies, nouvelles habitudes de travail. Notre époque est bien celle d’un sentiment diffus, mais réel, d’accélération. Un contexte global de mutations, qui exige des entreprises, comme de leurs dirigeants et salariés, une agilité et une capacité inédite à se transformer. Pour relever ce défi, un levier revêt, plus que jamais, une importance stratégique : la formation professionnelle.



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form