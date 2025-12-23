La France connait un nouveau record de défaillances en 2025

Avec plus de 14 300 ouvertures de procédures collectives, l’été 2025 se conclut sur un record, avec un mois de septembre particulièrement difficile. Aux côtés des TPE PME qui constituent l’essentiel des défauts, les organisations historiquement mieux prémunies- les plus grandes et les plus anciennes – sont aussi sous pression. Seul signal positif : le tiers des procédures sont désormais des redressements judiciaires ou procédures de sauvegarde favorisant le maintien de davantage d’emplois parmi les 52 000 menacés en ce 3e trimestre. Si le quatrième trimestre ne devrait pas connaitre de vraie embellie, mais des signaux laisse espérer un reflux en 2026 notamment pour les PME de + 20 salariés.



