  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil Actualités La France connait un nouveau record de défaillances en 2025
    ActualitésCorporateRESTRUCTURING

    La France connait un nouveau record de défaillances en 2025

    par Magazine des Affaires

    Avec plus de 14 300 ouvertures de procédures collectives, l’été 2025 se conclut sur un record, avec un mois de septembre particulièrement difficile. Aux côtés des TPE PME qui constituent l’essentiel des défauts, les organisations historiquement mieux prémunies- les plus grandes et les plus anciennes – sont aussi sous pression. Seul signal positif : le tiers des procédures sont désormais des redressements judiciaires ou procédures de sauvegarde favorisant le maintien de davantage d’emplois parmi les 52 000 menacés en ce 3e trimestre. Si le quatrième trimestre ne devrait pas connaitre de vraie embellie, mais des signaux laisse espérer un reflux en 2026 notamment pour les PME de + 20 salariés.

     

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

     

    Vous pouvez également aimer

    Quelle Analyse en 2025-2026 ? Regards de professionnels

    Une France de tous les contrastes

    Le Tribunal des Affaires économiques de Nanterre prononce...

    Duralex poursuit son rebond

    Les Investissements dans les ENR ont atteint 807...

    Les propositions de Geneo à L’état

    Les ETI, poumon de l’économie française

    Ardian lève 20 Md$ pour soutenir les infrastructures...

    Antin Infrastructure Partners, toujours aussi performant en 2025

    Cinven valorise Artefact 1,1 Md€