La guerre en Ukraine remet la gestion active à l’ordre du jour

Par Jean Keller, CEO, QUAERO CAPITAL SA

UN OEIL SUR LA PLACE – Outre ses conséquences sur l’ordre économique mondial, l’invasion de l’Ukraine va accélérer la transition énergétique et forcer les investisseurs à plus de sélectivité. La guerre en Ukraine bouleverse le monde et transforme de manière profonde l’ordre mondial construit patiemment après la deuxième guerre mondiale. Au dela des considérations stratégiques ou militaires – et quelle que soit l’issue du conflit, il paraît évident que cette guerre au coeur même de l’Europe va avoir des conséquences à long terme qui vont durablement modifier l’environnement auquel nous étions accoutumés depuis plus de trente ans. Et les investisseurs vont devoir s’ajuster.



