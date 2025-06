En 2024, la France a retrouvé des niveaux importants de production d’électricité et battu plusieurs records. Sa production d’électricité atteint son plus haut niveau depuis 5 ans (539,0 TWh). Elle retrouve ainsi un niveau supérieur à celui de 2019 et conforme à la moyenne 2014-2019 (537,5 TWh). La production hydraulique est au plus haut depuis 2013 (75,1 TWh) et la production éolienne et solaire est également en croissance soutenu à 71,6 TWh en 2024.



