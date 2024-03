La Santé continue de servir de valeur refuge pour les investisseurs

Décorrélé des cycles économiques, stimulé par la démographie, l’épidémiologie et l’innovation, le secteur de la santé a bien résisté en 2023. L’activité M&A dans ce secteur a crû de 7% l’an passé dans un marché pourtant en repli de 30%. Mais tous les segments n’ont pas profité du même engouement. Si certains sous-secteurs ont été boudés, d’autres au contraire ont connu une très forte dynamique. La révolution digitale et les différentes crises traversées depuis trois ans obligent industriels, investisseurs et régulateurs à adapter leurs modèles et imaginer l’avenir avec un optimisme mesuré. Réunis en ce début d’année 2024, plusieurs experts ont accepté de revenir sur les faits marquants de l’année 2023 et imaginer l’avenir. Morceaux choisis.



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form