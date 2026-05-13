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    La transformation des groupes passent de plus en plus par le M&A

    par Magazine des Affaires

    Dans un monde en perpétuelle changement, où les entreprises doivent réinventer sans cesse leurs stratégies, l’activité des fusions acquisitions est perçue comme le moyen le plus facile et le plus efficace de croître,  d’augmenter la rentabilité ou tout simplement d’assurer la pérennité. A l’instar de Safran ou Essilor Luxotticca, les entreprises du CAC 40 l’ont  bien compris.  Conscientes que leur modèle économique actuel ne sera peut être plus viable dans la décennie à venir, elles poursuivent leur stratégie de transformation à bon rythme. 

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