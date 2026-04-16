L’accélération de la transition énergétique est rendue nécessaire en Europe

C’est dans un contexte de ralentissement de la productivité européenne et de la flambée des prix du pétrole et du gaz, que la Commission européenne a présenté, le 10 mars 2026, des mesures visant à renforcer l’indépendance énergétique de l’Union européenne. Cette stratégie d’investissement dans les énergies propres vise notamment à accélérer le développement et le déploiement de petits réacteurs nucléaires (commercialisés en 2030) mais aussi le stockage d’énergie à longue durée (LDES) l’éolien flottant, le solaire flottant, l’éolien aéroporté, l’agrivoltaïsme, les solutions renouvelables…Autour de la Banque des Territoires, acteur clé de la transition en France, que nous avons réunis plusieurs professionnels parmi les plus actifs pour revenir sur les tendances en France et dans le monde. Morceaux choisis.



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