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    LBO 2026 : la création de valeur change de moteur

    par Magazine des Affaires

    Dans un contexte marqué par le ralentissement des transactions, la pression croissante sur les distributions aux investisseurs et la normalisation des valorisations, les acteurs du private equity réinventent les leviers de création de valeur. Lors de cette table ronde réunissant investisseurs, conseils, assureurs et experts ESG, les échanges ont mis en lumière la montée en puissance des stratégies de transformation opérationnelle, du buy & build, de l’ESG comme facteur de performance et des nouveaux outils permettant de sécuriser les transactions. Un constat s’impose : la création de valeur repose désormais davantage sur l’exécution, la résilience et l’accompagnement des entreprises que sur les seuls effets de levier financiers. Morceaux choisis.

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