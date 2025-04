Comme l’explique très bien France Invest dans son guide 2025, le partage de la valeur est bien plus qu’un levier économique : c’est une opportunité pour réconcilier performance, engagement collectif, et cohésion sociale. La simplicité et la flexibilité des dispositifs, la maitrise de leurs coûts et le traitement des situations transfrontalières sont des enjeux clé.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer