LBO Small-cap, champion de la transformation et de la création de valeur

Historiquement, le Small-cap est le segment le plus actif du marché du Private Equity. Les incertitudes économiques et la hausse des taux de ces derniers mois n’auront pas freiné sa dynamique propre. Bien au contraire. Moins sensible à la hausse des taux, le Small-cap continue d’être très actif en attirant également des fonds mid-caps, venus sur ce segment pour constituer des plateformes à bon prix. Comme le montre la dernière étude de France Invest, la stratégie Buy & Build pour créer de la valeur gagne encore et toujours du terrain avec un doublement du nombre des build-up l’an passé. Mais pour maintenir les rendements à deux chiffres attendus par les LPs, d’autres leviers doivent désormais être activés comme l’ESG, l’IA, l’expertise sectorielle. Retour sur un segment qui, à l’image des participations, a beaucoup évolué ces deux dernières années.



