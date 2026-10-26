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    LBO small cap : Ciclad, Initiative & Finance, Turenne, UI… les vrais champions de la création de valeur ?

    par Magazine des Affaires

    Dans un marché du LBO encore contraint par le coût de la dette, la question de la performance revient au premier plan. Plusieurs acteurs du small-cap français affichent des sorties spectaculaires : 3,7x et 36 % de TRI pour les sept premières cessions de Ciclad 6, 3,4x et 51 % pour les sept premières sorties de Turenne Emergence I, tandis qu’Isatis revendique 2,3x et 24 % de TRI sur 43 cessions depuis 2013. Mais ces chiffres ne sont pas directement comparables. Le véritable enjeu est désormais de mesurer la reproductibilité de la création de valeur et, surtout, d’identifier les moteurs du rendement.

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