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    Nos expertises

    Le cube client, nouvel actif stratégique des transactions quand la donnée devient un levier clé des due diligences

    par Magazine des Affaires

    Par Jean-Philippe Chiarasini, Associé Transaction Services – Deal Analytics, KPMG en France

    Initialement réservé aux secteurs naturellement data-driven comme celui du software, la production et la communication d’un « cube client » gagnent progressivement l’ensemble des due diligences des autres secteurs. Bien plus qu’un simple processus d’agrégation de données, le data cube apporte de nombreux bénéfices à l’ensemble des parties prenantes d’un deal. Une fois construit, il est placé au cœur de l’information partagée et chacun peut travailler ses analyses sur la base d’un set de données fiables et offrant une granularité fine laissant peu de place aux interprétations.

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