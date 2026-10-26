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    Le fonds Asterion IP s’apprête à reprendre Fraikin

    par Magazine des Affaires

    Après plusieurs années de restructuration sous la houlette de ses créanciers, Fraikin s’apprête à changer de mains. Le fonds espagnol Asterion Industrial Partners a conclu un accord exclusif en vue de reprendre le loueur français, qui revendique près d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et une flotte de plus de 50 000 véhicules en Europe. Derrière cette opération, attendue au premier trimestre 2027, se dessine un pari industriel de taille : transformer un acteur historique du transport professionnel en plateforme européenne de référence, à l’heure de la décarbonation et de la digitalisation des flottes.

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