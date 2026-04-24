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    Le LBO poursuit sa mue

    par Magazine des Affaires

    Dans un contexte de multiples en baisse, de taux élevés et d’inflation du prix des matières premières, les acteurs doivent redoubler d’effort pour soutenir la croissance de leurs participations. Dans le prolongement de l’année 2025, les désinvestissements mettent du temps à se concrétiser en 2026. Le plan de création de valeur devient encore plus décisif et l’attention se porte donc sur les leviers opérationnels qui représentent 83 % de la création de valeur. Si la croissance organique reste le premier moteur, la croissance externe (Build-ups/Add-ons), s’impose aujourd’hui plus que jamais comme un pilier structurant. Au cours de deux heures de débats animés et teintés d’optimisme, huit professionnels aguerris du LBO Mid & Large Cap reviennent sur les tendances qui émergent en 2026.

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