Le manque de liquidité dope le marché secondaire

Le volume mondial des transactions secondaires a pour la première fois dépassé les 200 milliards de dollars en 2025. Cette croissance a été alimentée par les difficultés persistantes de réaliser des sorties. En l’espace de quelques années, les fonds de continuation pilotés par des GPs sont en effet devenus des véritables alternatives aux cessions classiques à des coporate, des fonds ou encore aux introductions en bourse. Le vieillissement des portefeuilles, le retard dans les distributions et l’augmentation du nombre d’actifs en portefeuille ont également contribué à l’essor de ce marché qui devrait doubler d’ici cinq ans. Explications.



