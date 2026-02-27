  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil LBO BUYOUTS Le manque de liquidité dope le marché secondaire
    LBO BUYOUTSPrivate Equity

    Le manque de liquidité dope le marché secondaire

    par Magazine des Affaires

    Le volume mondial des transactions secondaires a pour la première fois dépassé les 200 milliards de dollars en 2025. Cette croissance a été alimentée par les difficultés persistantes de réaliser des sorties. En l’espace de quelques années, les fonds de continuation pilotés par des GPs  sont en effet devenus des véritables alternatives aux cessions classiques à des coporate, des fonds ou encore aux introductions en bourse. Le vieillissement des portefeuilles, le retard dans les distributions et l’augmentation du nombre d’actifs en portefeuille ont également contribué à l’essor de ce marché qui devrait doubler d’ici cinq ans. Explications.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Les propositions de Geneo à L’état

    Des propositions de Geneo aux autorités européennes

    Les ETI, poumon de l’économie française

    Cinven valorise Artefact 1,1 Md€

    Parquest vend Sopral au leader britannique IPN

    Les Continuation Funds se développe parce qu’ils offrent...

    Les fonds ajustent leurs stratégies d’investissement face à...

    Tikehau Capital lève un fonds de continuation de...

    LBO : Les clés pour réussir sa stratégie...

    Le Private Equity est de plus en plus...