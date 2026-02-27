Le marché des fusions et acquisitions en forme de K

Malgré les perturbations liées à la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les rapprochements d’entreprises ont bondi en 2025 dans le monde, tirés par de très nombreuses transactions d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars. La dernière étude de PwC (Global M&A Industry Trends 2026) se veut optimiste. L’élan observé ces derniers mois suggère que les fusions et acquisitions mondiales entrent dans une nouvelle phase et plusieurs catalyseurs devraient favoriser l’essor du M&A en 2026 et 2027. Explications.



