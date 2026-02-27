  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil M&A Le marché des fusions et acquisitions en forme de K
    M&A

    Le marché des fusions et acquisitions en forme de K

    par Magazine des Affaires

    Malgré les perturbations liées à la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les rapprochements d’entreprises ont bondi en 2025 dans le monde, tirés par de très nombreuses transactions d’une valeur supérieure à 10 milliards de dollars. La dernière étude de PwC (Global M&A Industry Trends 2026) se veut optimiste. L’élan observé ces derniers mois suggère que les fusions et acquisitions mondiales entrent dans une nouvelle phase et plusieurs catalyseurs devraient favoriser l’essor du M&A en 2026 et 2027. Explications.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

     

    Vous pouvez également aimer

    2026, de la résistance au rebond, un cap...

    Le prix d’acquisition des PME européennes poursuit sa...

    M&A : les règles du jeu en 2025

    Le prix d’acquisition des PME européennes s’approchent des...

    Après une chute, le M&A mondial pourrait bien...

    2024, une année plus propice aux transactions en...

    L’activité M&A devrait rester soutenue en 2023

    L’activité des fusions-acquisitions retrouve ses niveaux pré-pandémiques

    Le M&A mondial accuse sa plus forte baisse...

    CAC 40 : La moisson de bons résultats...