Le nombre d’emplois menacés en 2023 a dépassé les 400 000

En 2023, le nombre de procédures collectives en France s’élève à 57 729 (soit une augmentation de +36% par rapport à l’année précédente). Sur la même période, le nombre de procédures amiables atteint 7 822 (soit une croissance de +4%). Ces hausses se traduisent par une augmentation du nombre d’emplois concernés pour atteindre 243 700 en procédures collectives (+70%) et 161 984 en procédures amiables (-15%). Il est constaté un accès accru aux procédures collectives par des entreprises de plus grande taille (effectif moyen de 4,2 salariés vs 3,4 salariés en 2022) alors que l’effectif moyen des procédures amiables est en baisse (effectif moyen de 20,7 salariés vs 25,4 salariés en 2022).



