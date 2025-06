Si les PME de 10 à 99 salariés résistent beaucoup mieux, la situation reste très difficile pour les PME ETI de plus de 100 salariés : 64 structures ont fait défaut au cours de ce premier trimestre, soit 28 % de plus qu’un an plus tôt. 14 de ces défauts se situent dans le secteur du social ou médical. L’agriculture en difficulté peine à inverser la tendance. Etat des lieux.



