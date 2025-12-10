Le nombre des défaillances se maintient à un niveau élevé en 2025

Dans un climat d’incertitudes économiques et politiques, l’industrie tricolore souffre toujours plus. Selon le cabinet Trendeo, qui suit les investissements industriels, les fermetures d’usines sont plus nombreuses que les ouvertures en France au premier semestre 2025. Mais l’industrie est loin d’être le seul secteur touché. Outre la société Altice qui poursuit sa jumbo restructuration, des sociétés françaises bien connues dans le retail et les biens de consommation (IKKS, Duralex, Alinea…), l’immobilier, ou encore les Ehpads notamment luttent pour se redresser. Aidés souvent par le CIRI, les dirigeants, investisseurs, auditeurs, conseils financiers, avocats s’efforcent de trouver des solutions pour permettre des retournements, rendus toujours plus difficiles alors que les financements se font plus rares. Etats des lieux.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer