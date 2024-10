Le non-coté prêt à engager 110 Md€ dans les 12 prochains mois

Si le marché semble légèrement plus fluide que l’année dernière à la même période, les liquidités restent limitées et la concurrence entre les GPs pour l’accès aux capitaux est encore forte, tandis que les durées de levée se rallongent. Selon la dernière étude d’AlixPartners réalisée en partenariat avec l’IPEM, les LPs investissent des montants plus faibles, allouent des fonds à des opérations primaires et se concentrent davantage sur les « re-ups » que l’année dernière à la même époque, au détriment de nouvelles allocations, hormis sur le segment des VC. La période favorise un meilleur alignement entre les GPs et les LPs dans le ciblage des secteurs d’activité, avec la technologie et les logiciels représentant le secteur le plus scruté, suivi par la santé puis les services.



