Le Private Equity est de plus en plus polarisé entre les plus performants et les autres

La reprise de l’activité mondiale des fusions-acquisitions pour le Private Equity, qui a commencé en fin d’année dernière dans le monde mais pas encore en France, se poursuive et s’accélère. Cette tendance est alimentée par les récentes baisses du coût du capital et deux facteurs spécifiques à l’industrie : l’accumulation croissante de “poudre sèche” et le nombre important de sociétés de portefeuille détenues depuis un certain nombre d’années par les fonds qui devraient chercher à revendre leurs participations. La déréglementation et les réductions d’impôts aux USA pourraient également stimuler les transactions au cours de l’année à venir.



