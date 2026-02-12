  • Bonjour, visiteur |
    Le Private Equity poursuit sa dynamique grâce au marché secondaire

    par Magazine des Affaires

     

    Une fois n’est pas coutume, 2025 aura été une année contrastée. Selon que l’on se place d’un coté ou de l’autre de l’Atlantique, la dynamique transactionnelle n’a en effet pas été la même. Malgré des taux d’intérêt élevés et une guerre commerciale lancée par Donald Trump, l’activité n’a pas ralenti aux Etats-Unis, bien au contraire. De quoi faire rendre jaloux les européens et les français en particulier qui n’ont pas exactement connu la même frénésie d’achat des fonds devenus beaucoup plus sélectifs. Mais l’ingéniosité des conseils et la dynamique du marché secondaire ont permis de rendre possible certaines transactions. Retour sur les tendances observées avec sept spécialistes du marché.

