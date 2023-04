Le Private Equity se tourne vers la création de valeur durable

Depuis 2000, les gains de productivité déclinent, notamment en Europe. Vieillissement de la population, efficacité déclinante des investissements, organisation du travail… Les pistes d’explications sont multiples, mais aucune ne permet d’appréhender simplement une notion complexe et difficile à mesurer. Un défi pour les économistes, mais aussi et surtout pour les entrepreneurs, les investisseurs et leurs conseils. Depuis deux ans, les modèles tournés vers les valeurs ESG et impact se multiplient. C’est particulièrement vrai au sein de l’écosystème du Private Equity. En l’espace de quelques années, on est passé d’intentions à des actions réelles, mesurables, qui augmentent la valeur de l’entreprise et fédèrent les équipes. Retour sur cette dynamique avec sept spécialistes.



