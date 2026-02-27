  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil Actualités Le prix d’acquisition des PME européennes poursuit sa baisse à 8,3x l’EBITDA
    ActualitésCorporateM&A

    Le prix d’acquisition des PME européennes poursuit sa baisse à 8,3x l’EBITDA

    par Magazine des Affaires

    Le prix d’acquisition des PME européennes atteint son plus bas niveau depuis 2014. Cette évolution est liée à la fois à la chute des multiples des opérations les plus importantes et à la baisse des prix d’achat des fonds d’investissement. Les prix sont restés contraints par l’environnement macro-financier marqué par la hausse des taux d’intérêt à long terme, le niveau record des dettes souveraines, la montée des tensions géopolitiques et l’incertitude résultant des politiques imprévisibles de Donald Trump qui ont continué de peser sur la confiance des investisseurs et sur les hypothèses de valorisation.

     

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Le marché des fusions et acquisitions en forme...

    2026, de la résistance au rebond, un cap...

    La France connait un nouveau record de défaillances...

    Le Tribunal des Affaires économiques de Nanterre prononce...

    Duralex poursuit son rebond

    Les Investissements dans les ENR ont atteint 807...

    Les propositions de Geneo à L’état

    Les ETI, poumon de l’économie française

    Ardian lève 20 Md$ pour soutenir les infrastructures...

    Antin Infrastructure Partners, toujours aussi performant en 2025