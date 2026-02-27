Le prix d’acquisition des PME européennes poursuit sa baisse à 8,3x l’EBITDA

Le prix d’acquisition des PME européennes atteint son plus bas niveau depuis 2014. Cette évolution est liée à la fois à la chute des multiples des opérations les plus importantes et à la baisse des prix d’achat des fonds d’investissement. Les prix sont restés contraints par l’environnement macro-financier marqué par la hausse des taux d’intérêt à long terme, le niveau record des dettes souveraines, la montée des tensions géopolitiques et l’incertitude résultant des politiques imprévisibles de Donald Trump qui ont continué de peser sur la confiance des investisseurs et sur les hypothèses de valorisation.



