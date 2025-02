Le prix d’acquisition des PME européennes s’approchent des 10x l’EBITDA fin 2024

Au 4ème trimestre 2024, le prix d’acquisition des PME non cotées de la zone euro progresse à nouveau à 9,8x l’EBITDA. L’Argos Index est porté par la poursuite de la reprise de l’activité M&A (à l’exception de la France) et par le dynamisme des LBO sur le mid-market (opérations de 15 à 500 millions d’euros), alimenté par un fort niveau de cessions des fonds. Cette hausse bénéficie de la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt, dont celles attendues de la BCE, d’une diminution du coût du capital et d’un accès plus facile au financement.



