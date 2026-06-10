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    Le restructuring à l’épreuve d’un nouveau cycle économique

    par Magazine des Affaires

    La parenthèse du financement abondant est refermée. Entre remboursement des dettes héritées du Covid, durcissement des conditions de crédit, fragilité croissante de certains secteurs industriels et transformation des chaînes de valeur mondiales, les entreprises françaises entrent dans une phase de vérité. Lors d’une table ronde organisée par le Magazine des Affaires, les principaux acteurs du restructuring ont partagé leurs analyses d’un marché en pleine mutation. Tous convergent vers le même diagnostic : les difficultés ne résultent plus seulement de chocs conjoncturels, mais révèlent des déséquilibres plus profonds de financement, de gouvernance et de compétitivité. Face à cette nouvelle donne, les procédures de prévention et de restructuration apparaissent comme des outils essentiels, à condition d’être mobilisées suffisamment tôt.

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