Le secteur du luxe a légèrement souffert en 2024 mais les perspectives semblent prometteuses

Après deux années de reprise post-Covid (2021, 2022) puis une phase de normalisation (2023), 2024 s’est caractérisé par un recul des dépenses dans le secteur du luxe (-2%) avec un poids estimé à un peu moins de 1500 milliards d’euros. Polarisation des clientèles, montée en puissance du luxe dit « accessible », exigences accrues en matière de personnalisation, le dernier Luxury Report de Bain et Altagamma montre que même le Luxe se trouve affecté dans un contexte inflationniste. Cela n’a pas manqué d’impacter nos champions français du CAC 40, Hermes et LVMH. Malgré ce léger repli, les perspectives semblent malgré tout plus favorables pour les années à venir avec des taux de croissance compris entre 5% et 9% d’ici 2030.



