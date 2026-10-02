Le vrai défi de l’IA n’est plus l’innovation, mais l’exécution

Avec le lancement de sa plateforme mondiale Algorithm to Advantage (A2A), le cabinet d’avocats DLA Piper envoie un signal fort aux dirigeants et investisseurs : à l’heure où l’intelligence artificielle entre dans une phase de maturité, l’avantage concurrentiel ne réside plus uniquement dans la technologie, mais dans la capacité des entreprises à maîtriser les risques réglementaires, la souveraineté des données et la gouvernance de leurs écosystèmes IA.



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