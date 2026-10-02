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    Le vrai défi de l’IA n’est plus l’innovation, mais l’exécution

    par Magazine des Affaires

    Jonathan Rofé et Denise Lebeau-Marianna

    Avec le lancement de sa plateforme mondiale Algorithm to Advantage (A2A), le cabinet d’avocats DLA Piper envoie un signal fort aux dirigeants et investisseurs : à l’heure où l’intelligence artificielle entre dans une phase de maturité, l’avantage concurrentiel ne réside plus uniquement dans la technologie, mais dans la capacité des entreprises à maîtriser les risques réglementaires, la souveraineté des données et la gouvernance de leurs écosystèmes IA.

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