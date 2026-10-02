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    L’ère des agents IA : pourquoi la prochaine vague de création de valeur ne sera pas technologique mais organisationnelle

    par Magazine des Affaires

    Selon McKinsey, 80 % des entreprises ont adopté l’IA générative. Pourtant, 80 % d’entre elles ne constatent toujours aucun impact significatif sur leur compte de résultat. Derrière ce paradoxe se cache une réalité fondamentale : les entreprises ont déployé des outils, mais elles n’ont pas encore transformé leurs processus. L’étude « Seizing the Agentic AI Advantage » marque ainsi un tournant. Pour McKinsey, la prochaine phase de création de valeur ne viendra plus des assistants conversationnels, mais des agents intelligents capables d’exécuter des processus métiers complets. Une évolution qui pourrait profondément modifier les pratiques des dirigeants et des investisseurs en private equity.

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