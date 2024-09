Les 5 tendances qui domineront le secteur du retail en 2024

ShopFully dévoile les cinq tendances clés qui façonneront le paysage du retail en 2024. Ces évolutions, motivées par les changements dans le comportement des consommateurs, les avancées technologiques et la concurrence croissante sur le marché, reflètent une triple transformation : digitale, durable et organisationnelle. Parmi les tendances à venir : L’ultra-personnalisation de l’expérience d’achat, l’intégration de l’intelligence artificielle, la décarbonisation, les données first-party et l’omnicanalité sont quelques-uns des facteurs clés pour relever ce défi. Il est essentiel d’anticiper et d’adopter ces tendances pour rester pertinents et créer des liens avec les consommateurs d’aujourd’hui.



