Les banques ont atteint un palier dans leur transformation digitale

Dans un contexte d’incertitude économique, de montée en puissance des attentes des clients sur l’ESG et d’avancées sans précédent dans l’intelligence artificielle générative dont les banques vont devoir se saisir. Réalisée à partir d’une enquête menée en janvier 2024 auprès de 7500 clients représentatifs du marché français (en termes d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de région, etc.) et de l’ensemble des acteurs de la banque de détail en France, la dernière étude de Bain & Cie met en évidence plusieurs grandes tendances qui marquent le secteur en ce début de 2024.



