Les entreprises françaises font face à de multiples difficultés

Avec 10 979 procédures ouvertes entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, le nombre de défaillances augmente de 23 % par rapport au 3e trimestre 2022. Pour la première fois depuis janvier 2022, la hausse générale ralentit. La situation des PME-ETI continue cependant de se dégrader avec près de 900 défauts ces derniers mois. Plus de 37 000 emplois sont menacés à l’issue de ce trimestre, un seuil évocateur de celui de la crise financière européenne de 2016. En moyenne, 4500 entreprises font défaut chaque mois depuis janvier La proportion de PME-ETI (8,2 %) est au plus haut depuis une quinzaine d’années. Sur le terrain, les professionnels notent une grande diversité de secteurs et une difficulté à se financer. Etat des lieux.



