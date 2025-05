Les entreprises françaises font face à une dégradation de la conjoncture

Dans un environnement à faible croissance où les taux d’intérêt restent élevés, les entreprises françaises voient leur marge s’effriter en 2025. Le ralentissement économique, aggravé par les tensions géopolitiques perturbent les chaînes d’approvisionnement, et augmentent les coûts des matières premières et de l’énergie. Pour s’adapter, beaucoup d’entreprises sont contraintes de réduire la voilure ou de transformer leur modèle. Autour de Dorine Bérard, Secrétaire adjointe du CIRI, huit professionnels aguerris reviennent pour nous sur les tendances observées ces derniers mois et imaginent l’avenir.



