    ActualitésLBO BUYOUTSPrivate Equity

    Les ETI, poumon de l’économie française

    par Magazine des Affaires

    L’observatoire des ETIs réalisé par Geneo Capital Entrepreneur est riche d’enseignements. Souvent discrètes mais de plus en prépondérantes dans l’économie française, les ETI regroupent aujourd’hui environ 6 200 entités (0,2 % seulement du nombre total d’entreprises en France) représentent 26 % de la valeur ajoutée globale et 30 % du chiffre d’affaires agrégé des sociétés, toutes tailles confondues, et comptent pour 23 % des dépenses nationales en R&D. Largement internationalisées (un tiers de leur chiffre d’affaires est réalisé à l’export), elles sont aussi les locomotives de l’emploi et du dynamisme de nos territoires.

