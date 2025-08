Les fonds ajustent leurs stratégies d’investissement face à la pression des tarifs douaniers

Selon l’enquête 2025 sur la création de valeur (« Value Creation Survey ») du cabinet de conseil international Alvarez & Marsal réalisée auprès de 200 investisseurs du secteur, les investisseurs en Private Equity réévaluent les plans de création de valeur de leurs entreprises en portefeuille en raison de la hausse des tarifs douaniers américains envers l’Europe. 71% reconsidèrent leurs projets de croissance internationale et 68 % accélèrent leurs plans d’optimisation afin de compenser les coûts plus élevés liés aux droits de douane. Revue de détails.



