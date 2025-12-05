Les Investissements dans les ENR ont atteint 807 Md$ l’an passé

Selon le rapport publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les investissements mondiaux consacrés à la transition énergétique ont atteint un nouveau record de 2,4 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à la moyenne annuelle de 2022/23. Environ un tiers de ces investissements a été dirigé vers les technologies d’énergie renouvelable, portant les investissements dans les ENR à 807 Md$. Cependant, la croissance annuelle des investissements dans les énergies renouvelables a considérablement ralenti à 7,3 % en 2024, contre 32 % l’année précédente. Etat des lieux.



