Les négociateurs se préparent à un environnement plus favorable au M&A dans la santé

La dernière étude de PwC consacré au secteur de la santé fait se montre très optimiste sur l’activité des corporate et des fonds dans ce secteur résilient. Outre l’incertitude de la chaîne d’approvisionnement, les changements d’orientation politique stimulent les fusions et acquisitions des entreprises du secteur de la santé. L’amélioration des facteurs macroéconomiques et l’allègement de la réglementation américaine devraient accélérer le volume de transactions au cours des mois à venir. Explications.



