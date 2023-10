Les Operating Partners dopent la croissance

Le marché du capital-investissement est toujours aussi concurrentiel et se confronte à un contexte économique, sociétal et environnemental plus incertain. Inflation, coûts des matières premières et de l’énergie plus élevés, disruption des chaînes d’approvisionnement, moins de facilité à trouver du financement, coût de la dette plus élevé. Selon la dernière étude de France Invest menée avec les équipes d’Alvarez & Marsal, le succès des prochains semestres sera conditionné par une méticuleuse articulation entre envisager des conditions un peu moins favorables, prévoir de légers soubresauts et accepter quelques secousses, pour réagir vite. Selon cette étude, l’impact des Operating Teams est démontrée de façon chiffrée. Explications.



