Les opérations de fusions-acquisitions dans le domaine de l’énergie devraient accélérer en 2024

30 dirigeants d’entreprises et de fonds de private equity du secteur de l’énergie basées en Europe, en Amérique et dans la région Asie-Pacifique ont été sondés au deuxième trimestre 2023 au sujet de leurs prévisions concernant les fusions acquisitions et l’investissement dans le secteur européen de l’énergie pour l’année à venir. La grande majorité des dirigeants de groupe axés sur l’énergie et des fonds de private equity (82 %) déclarent que les opportunités de fusions-acquisitions dans les sociétés du secteur de l’énergie en Europe augmenteront au cours des 12 prochains mois. La première région d’Europe pour les investissements dans l’énergie est l’Europe du Sud-ouest, avec 41 % des personnes interrogées qui la placent en première position. Un tiers des personnes interrogées (34 %) considèrent le sous-secteur de l’énergie solaire comme le plus attrayant pour investir, et 70 % le classent dans les trois premiers.



