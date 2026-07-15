Les TPE-PME absorbent le choc moyen-oriental en jouant sur les prix plus que sur le cash

Le baromètre trimestriel de Bpifrance Le Lab/Rexecode montre un tissu de TPE-PME toujours sous tension. Le conflit au Moyen-Orient ravive les hausses de coûts et les difficultés d’approvisionnement, sans provoquer de rupture brutale sur la trésorerie. Pour tenir, les dirigeants activent d’abord un levier : la répercussion des surcoûts dans les prix de vente. Une stratégie de défense des marges qui permet d’éviter, à ce stade, un décrochage du cash, mais confirme l’entrée des petites entreprises dans un régime de gestion plus défensif que réellement offensif.



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