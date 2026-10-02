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    L’IA est-elle créatrice de valeur pour les PME et les ETI?

    par Magazine des Affaires

    Pendant longtemps, l’intelligence artificielle a été perçue comme un sujet réservé aux grandes entreprises disposant de moyens technologiques importants. L’arrivée des modèles génératifs depuis 2022 a profondément modifié cette réalité. Désormais, les PME et ETI peuvent accéder à des technologies autrefois réservées aux grands groupes, ouvrant la perspective d’importants gains de productivité, de nouveaux revenus et d’avantages concurrentiels durables. Pour les investisseurs en capital-investissement, l’enjeu n’est plus de déterminer si l’IA créera de la valeur, mais d’identifier les conditions qui permettent effectivement de la matérialiser.

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