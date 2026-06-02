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    L’infrastructure européenne face au défi de la performance

    par Magazine des Affaires

    En forte croissance, les besoins d’investissement mondiaux dans les infrastructures sont estimés à environ 106 000 milliards de dollars entre 2024 et 2040. Pour répondre à cette demande, les capitaux privés devront intervenir, comme l’explique le rapport de McKinsey intitulé « The Infrastructure Moment ». Bien que la classe d’actifs soit en croissance, elle reste confrontée à des défis dont la rentabilité. McKinsey nous explique les évolutions prévisibles.

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