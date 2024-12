L’Interview du mois : 3 questions à : Marie-Alice Lafontaine et Lionel Hanachowicz Associés – Lamartine Conseil

Emmenée par Marie-Alice Lafontaine et Lionel Hanachowicz, l’équipe de Lamartine Conseil intervient, tant en conseil qu’en contentieux, sur tous les sujets liés aux difficultés des entreprises (PME, ETI) aux côtés des débiteurs, comme aux côtés des repreneurs ou des créanciers (banques et fonds d’investissements). Pour les besoins des dossiers complexes qu’elle suit, elle interagit en permanence avec les autres expertises du cabinet (droit social, financement, corporate et contentieux des affaires) et a été amenée à intervenir sur plus de soixante-dix opérations en 2024 dans des secteurs variés. Elle dresse pour nous les principales difficultés rencontrées par les PME françaises ces derniers mois.



