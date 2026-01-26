M&A 2025 : l’année de la consolidation

A l’heure des bilans, on pourrait être tenté de voir le verre à moitié vide car les espoirs d’un vif rebond ont été rapidement douchés par les déclarations de Trump dès le mois de mars et un environnement économique et politique toujours compliqué. L’activité M&A a connu un ralentissement réel au premier semestre mais a repris à mesure que les nuages disparaissaient. Au cours de deux heures de débats animés, neuf spécialistes du secteur ont accepté de revenir sur les deals marquants de l’année et les évolutions dans les process. Morceaux choisis.



Identifiant Mot de passe mot de passe oublié? Connexion Entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail Retour au formulaire de connexion Récupérer