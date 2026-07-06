Memo Therapeutics : la nouvelle démonstration du modèle Kurma Partners

Avec la cession de la biotech suisse Memo Therapeutics à Ipsen pour un montant pouvant dépasser 700 millions d’euros, Kurma Partners signe une nouvelle sortie emblématique dans les sciences de la vie. Derrière cette opération se dessine une tendance plus profonde : le retour en force des acquisitions ciblées de biotechs européennes par les grands laboratoires pharmaceutiques et la confirmation d’un modèle d’investissement fondé sur l’accompagnement scientifique plutôt que sur la seule ingénierie financière.



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