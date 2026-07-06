  • Bonjour, visiteur |
  • Connexion / Inscription
    • Accueil Actualités Memo Therapeutics : la nouvelle démonstration du modèle Kurma Partners
    ActualitésCorporate

    Memo Therapeutics : la nouvelle démonstration du modèle Kurma Partners

    par Magazine des Affaires

    Avec la cession de la biotech suisse Memo Therapeutics à Ipsen pour un montant pouvant dépasser 700 millions d’euros, Kurma Partners signe une nouvelle sortie emblématique dans les sciences de la vie. Derrière cette opération se dessine une tendance plus profonde : le retour en force des acquisitions ciblées de biotechs européennes par les grands laboratoires pharmaceutiques et la confirmation d’un modèle d’investissement fondé sur l’accompagnement scientifique plutôt que sur la seule ingénierie financière.

    Vous devez être connecté pour voir le contenu

    Vous pouvez également aimer

    Vauban rachète Towerlink France pour 391 M€ et...

    Hogan Lovells Cadwalader : la fusion qui redessine...

    InfraVia structure une thèse de création de valeur...

    Avec Lauralu, Eurazeo parie sur les infrastructures modulaires...

    Bridgepoint accélère son expansion mondiale avec le rachat...

    M&A transfrontalier : la France attire moins, mais...

    Mubadala lance une OPA sur Pierre & Vacances...

    KKR s’offre la plateforme renouvelable nord-américaine d’EDF pour...

    Deux fonds britanniques font le pari de redresser...

    Cap Vert : Gimv reprend la main sur...