MENACES ET OPPORTUNITES DU PAIEMENT FRACTIONNÉ POUR LES BANQUES

La France dans le TOP 3 des pays ayant le plus recours au BNPL

L’expérience du paiement a été complètement transformée pour les consommateurs, au cours des dix dernières années. Digitalisé, simplifié, instantané, le paiement n’a plus grand-chose à voir avec ce que le consommateur des années 2000 connaissait. Les habitudes de consommation ont également grandement évolué. Les ventes en ligne représentent ainsi 13 % du commerce en France et devraient croître de 9 % par an d’ici à 2025. Cette évolution a un impact sur les flux de paiement avec par exemple une forte décrue des espèces, l’essor du paiement par mobile et le développement du paiement fractionné (Buy Now Pay Later). Ce dernier a ainsi été utilisé par 37 % des Français en 2021, ce qui place la France dans le peloton de tête des pays où le paiement fractionné est le plus répandu (juste derrière l’Australie et en ligne avec le Royaume-Uni).



Identifiant



Mot de passe

Forgot password? Identifiant

Back to login form