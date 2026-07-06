Mubadala lance une OPA sur Pierre & Vacances : le pari à 1 Md€ sur le retour des infrastructures de loisirs

En lançant une offre publique d’achat amicale sur Pierre & Vacances-Center Parcs, valorisée près d’un milliard d’euros, Mubadala Capital signe l’une des opérations les plus emblématiques de l’année dans le secteur européen des loisirs. Derrière cette transaction se dessine une stratégie bien plus ambitieuse qu’un simple retrait de la cote : faire du leader européen des résidences de tourisme une plateforme de croissance de long terme, financée hors des contraintes des marchés boursiers.



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