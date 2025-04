Soutenu par CDPQ, Ardian et Sagard depuis 2017, le fournisseur d’équipements et services aéroportuaires générant près de 900 M€ de chiffre d’affaires passe sous le contrôle PAI partners et Adia à l’occasion d’un nouvel LBO approchant les 2 milliards d’euros.



